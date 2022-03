Trio döms för dejtingrån i Eskilstuna – förnedrade offret

Kvinnan som är i 35-årsåldern hade bjudit hem en man till sin lägenhet i Eskilstuna sent på kvällen i mitten av augusti förra året. Kvinnan hade stämt träff med mannen via en dejtingapp. När mannen väl var i hennes lägenhet kände han något inte var som det ska, enligt domen. En stund senare kommer två maskerade män in i lägenheten.

Band fast offret

Männen övermannade offret och band fast honom. Männen har dödshotat offret med kniv och tvingat till sig hans mobiltelefon. I domen framgår det att gärningsmännen ville utpressa honom på pengar.

Männen förnedrade även mannen genom att ta bilder av sexuell karaktär samtidigt som han var fastbunden. Händelseförloppet varade i drygt tre timmar.

De tre åtalade personerna döms mot sitt nekande till fem års fängelse för människorov och rån.