Värmeböljan fortsätter – kan bli 30 grader i helgen

30 grader i Katrineholm, 28 grader i Eskilstuna och 27 grader i Nyköping. SMHI:s väderprognos för helgen pekar mot ordentlig värme.

– Vi har haft en stigande trend i temperaturerna och till helgen kommer ännu varmare luft, säger Lovisa Andersson, meteorolog vid SMHI.

Omslag under natten

Så sent som under måndagen visade prognosen på lite svalare väder och regn under helgen som kommer. Men till tisdagen har det ändrats till uppåt 30 grader i skuggan och sol.

– Vi har haft ett regnområde som har närmat sig från sydost men under natten har det tagit en mer västlig riktning än väntat och det blir mer högtrycksbetonat, säger Lovisa Andersson.

Nederbörd längre fram

Temperaturerna för tillfället är mycket över det normala. Framåt mitten av nästa vecka kan det dock bli frågan om nederbörd.

– Vi ser regnområden som eventuellt kan leta sig in över området, säger Lovisa Andersson.