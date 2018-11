70 000 besökare väntas till Skogskyrkogården

Många planerar att besöka kyrkogårdar, begravningsplatser och minneslunder för att sätta ett ljus vid graven hos sina nära och kära under Allhelgonahelgen.

– Vi uppskattar det sätts uppemot 100 000 ljus på gravarna på Skogskyrkogården men det är svårt att uppskatta antalet. En del gravar har flera ljus och vid minneslundarna sätts det ut många ljus, säger Pär Westin, avdelningschef på begravning och service kyrkogårdförvaltningen.

70 000 besökare till Skogskyrkogården

Till Skogskyrkogården i södra Stockholm väntas uppemot 70 000 besökare under helgen och förberedelserna pågår för fullt.

– Vi kommer att ha extrapersonal ute för att ta hand om alla ljus. De råder en explosionsrisk ifall ljusen står för tätt, speciellt vid minneslundarna, säger Pär Westin.

Skogskyrkogården stängs för biltrafik

Under lördagen kommer Skogskyrkogården stängas av för biltrafik. Endast färdtjänst, taxi och bilar med handikapptillstånd får tillträde in till kyrkågården. SL har också satt in extrabussar.

Däremot är Skogskyrkogården öppen för bilar under fredag och söndag.

Norra begravningplatsen

Vid Norra begravningsplasten i Solna med sina 33 000 gravar, går det däremot bra att besöka med bil. Där sätts vägskyltar upp och under helgen kommer det även att finnas extrapersonal på plats för att dirigera biltrafiken till kyrkogården.

SL meddelar också att det kommer att sättas in extra trafik till Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen under lördagen.