7 500 gamla glasögon från Stockholm hjälper barn i Peru

Näst bäst i landet var Täbyborna på att återanvända sina gamla glasögon. Tillsammans skänker de bort 3 601 glasögon som biståndsorganisationen ”Optiker utan gränser” ska skicka till barn och vuxna i Peru för att ge dem en möjlighet till utbildning och arbete.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla Täbybor som lämnat in sina glasögon till butiken, de har verkligen gjort en fantastisk insats, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik i ett pressmeddelande.

Drygt 70 000 glasögon

Men Täbyborna är inte ensamma om att skänka bort sina gamla glasögon, även Skärholmen och Södermalm hamnade på landets tio i topp-lista för insamlade glasögon.

Under årets insamling fick ”Optiker utan gränser” in drygt 70 000 par glasögon från hela landet. Bäst på att lämna in gamla glasögon var Östersundsborna.

”Matcha rätt glasögon till rätt person”

I slutet av mars kommer optiker och assistenter att resa till Peru. Där kommer de utföra synundersökningar på barn och vuxna.

– Att vi återigen får in tiotusentals glasögon innebär att vår hjälpdelegation ännu bättre kan matcha rätt glasögon till rätt person. Vi vet att av dem vi hjälper på våra resor är en majoritet kvinnor och många av dem har aldrig tidigare haft råd med glasögon, säger Lottie Funck Ekelund.

Andra året i Peru

Även förra året gick hjälpresan gick till Peru, då samlade ”Optiker utan gränser” in 81 540 par glasögon vilket resulterade i att 3 184 människor blev hjälpta.