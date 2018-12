Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke går på årets Nobelfest i en klänning av återvunna och omsydda sidenplagg. Foto: Stockholms Stadsmission

Återvunna sidenplagg blev Nobelklänning

Stadsmissionen har via sina second hand-butiker samlat in sidenplagg. Kläderna har sedan återanvänts och designats av Stockholms Stadsmissions Remake i Farsta som jobbar med arbetsträning. Resultatet blev en Nobelklänning beställd av Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

– Vanligtvis arbetar vi främst med plagg som är mer för vardagligt bruk. Vårt basmaterial är främst bomulls- och denimkläder som vi återanvänder, dekonstruerar och syr nya plagg av, säger Maria Lagerman, verksamhetschef Stockholms Stadsmission Remake. Stockholms Stadsmission driver mode- och designmärket Remake som är ett socialt företag där plaggen produceras av människor som arbetstränar. Färgat med ekollon och järn Materialet till klänningen kommer alltså från delar av använda sidenblusar från second hand-butiker som sorterats ut på grund av att de varit för slitna eller trasiga. Stadsmissionen berättar att sidenet i klänningen sedan har färgats in med bland annat ekollon och järn och sytts ihop till metervara. Och därefter skurits till. – Den vackra klänningen jag bär på Nobelfesten är både miljömässigt och socialt hållbar. Den visar i konkret handling hur vi alla kan bidra genom att återanvända material som finns omkring oss, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Efter Nobelfesten kommer klänningen återvinnas och finnas bland andra kläder för uthyrning på Stadsmissionen. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!