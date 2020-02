Bostadsförmedlingen Stockholm ligger nere sedan sent under tisdagskvällen. Foto: TT/Tomas Oneborg

Bostadsförmedlingen i Stockholm ligger nere

Sedan sent tisdagkväll och under onsdagen ligger bostadssajten nere. Flertalet personer vittnar om att de kommit in på andras sidor när de loggat in med Bank-ID.

När man ringer till växeln möts man av svaret: ”Bostadsförmedlingen ligger nere – felsökning pågår”. Bostadssajten har legat nere sedan sent under tisdagskvällen. Vissa medlemmar vittnar om att känsliga uppgifter till andra medlemmar har gått att komma åt genom att logga in med sitt Bank-ID. När man klickar sig in på hemsidan hänvisas man till Bostadsförmedlingens Facebooksida för mer information. SVT Nyheter har sökt Bostadsförmedlingen i Stockholm. Dela Dela

