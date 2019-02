Fuskande studenter på KTH och Stockholms universitetet

Det handlar hittills om 22 personer som avslöjats med att fuska till sig ett bra resultat på högskoleprovet. Av dessa 22 har 12 kommit in på en högskoleutbildning tack vara resultatet i högskoleprovet.

I Stockholm studerar just nu tre av dessa personer. En läser tekniskt basår på Kungliga tekniska högskolan, KTH, en studerar vid juristprogrammet på Stockholms universitet och även den tredje läser vid universitetet men på kandidatprogrammet i företagsekonomi.

Fuskare får sluta

Det är upp till varje enskilt universitet eller högskola att avgöra vad som nu ska hända med de studenter som tagit sig in på utbildningen under falskt flagg men på Stockholms universitet är man tydlig.

– Är det så att man kommit in på utbildningen genom att fuska i högskoleprovet så förlorar man sin plats och får inte fortsätta, säger Jerker Dahne, chef vid studentavdelningen på Stockholms universitet.

Han berättar att jurister nu granskar de båda fallen och tidigast om några veckor kommer man att kunna lämna ett definitivt svar om de båda studenterna fuskat sig till en plats eller om man kommit in genom någon annan antagningskvot.

Samtidigt fortsätter UHR att utreda ytterligare drygt 200 fuskmisstänkta provdeltagare. Det handlar om personer som skrev provet under våren 2017, hösten 2017 och våren 2018. Man räknar med att fatta beslut i samtliga fall under våren. Hur många av dessa som lyckats komma in på utbildningar i Stockholmsområdet är fortfarande oklart.