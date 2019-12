Hammarby bandy tvingas böta 5 000 kronor efter att lagets supportrar kastat in gurkor på isen under ett möte med Västerås i elitserien. Arkivbild. Foto: TT

Hammarby bandy tvingas böta efter inkastade gurkor

Hammarbys bandyförening tvingas böta 5 000 kronor efter att lagets supportrar kastat in gurkor på Zinkensdamms is under ett möte med Västerås, rapporterar tidningen VLT.

Incidenten inträffade i mitten av december när lagen möttes i elitserien. Hammarby uppger att två gurkor ska ha kastats in på planen vid två olika tillfällen under matchen med anledning av att Västerås ibland kallas för ”gurkstaden”. Enligt disciplinnämnden är det andra gången på kort tid som Hammarbys supportrar tillåts ta med sig föremål in på arenan, skriver tidningen. ”Disciplinnämnden menar att även om gurkor kan ses som mer harmlösa föremål har Hammarby ännu en gång missat visitering av åskådare vilket har lett till att föremål kunnat kastas in på isen”, skriver man bland annat i ett uttalande. Dela Dela

