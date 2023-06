Midsommartrafiken i Stockholm – alla vägar ut ur staden drabbas

De flesta som kan lämnar Stockholm under midsommar och det brukar bli proppfullt på alla vägar som bär ut mot sommarstugor. Trafikpolisen Hans Nilsson säger att det generellt blir mycket trafik vid havsnära områden när man åker ut till vänner och bekanta.

Enligt Hans Nilsson finns det några saker att tänka på när man ska ut i midsommartrafiken.

– Försök inte återta förlorad tid när man suttit i köerna. Man kanske missar 30-45 minuter, men dessa minuter ska man inte ta igen, då behöver man köra så snabbt och det är viktigt att hålla hastighetsbegränsningen och samsas i trafiken, säger han.

En av vägarna där det brukar bli köer är E4, framför allt söderut. Även E18 norrut mot Norrtälje och Roslagen brukar ha mycket trafik under midsommarhelgen. Värmdövägen är ett tredje ställe som ser väldigt mycket trafik under torsdagen, men även under fredag morgon och förmiddag.