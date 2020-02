Efter vädjan om donatorer – nu strömmar anmälningarna in

Det var i början av januari som SVT Stockholm berättade om Erik Jaimes situation. Efter reportaget om Erik och hur hans vänner startat en kampanj på sociala medier, så har anmälningarna strömmat in till Tobiasregistret, det svenska registret för blodstamsceller, från personer som vill bli stamcellsgivare.

– Många känner inte till Tobiasregistret men när man ser person som är i behov av en donator förstår man vad det handlar om. Över 10 000 har anmält sig efter att Eriks situation uppmärksammats, säger Rosa Hellström, internationell koordinator på Tobiasregistret.

Rosa Hellström, internationell koordinator påTobiasregistret, packar upp testpaketen de skickar ut till de som vill bli stamcellsdonatorer. Foto: SVT

Tio gånger fler vill donera

Under en bra vecka brukar det komma in 1 000 anmälningar – nu kom det in tio gånger fler. För att att matcha donator och mottagare skickas ett litet paket ut så att donatorerna kan topsas. Trots att paketen fanns på plats så har det dröjt innan de nått ut till donatorerna – något som skapat frustration.

– Vi vet att många som vill donera har varit frustrerade på att vänta. Vi är en liten verksamhet och personalstyrkan klarade inte av att hantera mängden. Vi är otroligt tacksamma för alla som har haft tålamod att vänta, säger Rosa hellström.

För att processen ska gå snabbare har även Erik, hans familj och vänner hjälp till med att paketera och skicka ut de små breven.