Inställda färjor efter varning om hårda vindar

Enligt SMHI beräknas vindarna uppnå uppemot 25 meter per sekund och flera färjeavgångar har ställts in. Bland annat har Destinations Gotlands morgontur mellan Visby och Nynäshamn ställts in och även turen mellan Nynäshamn och Visby med avgångstid kl 11.25.

Även i norra delarna av Stockholms skärgård är turerna mellan Kapellskär och Mariehamn med Viking Lines Rosella inställda.

Simpnäs-Arholma inställt

Waxholmsbolaget har också tvingats stoppa vissa turer mellan Simpnäs – Arholma. Samtidigt meddelar bolaget att flera turer kan komma ställas in på grund av det hårda vindarna.

Under eftermiddagen och kvällen kommer vindarna att avta något enligt SMHI:s prognos.