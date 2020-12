”Parkourens resa mot OS började här i Tensta”

Tenstas parkourpark är en av de första i världen i sitt slag. Hit kom Morianari Watanabe, ordföranden för det internationella gymnastikförbundet, FIG, på besök 2016 och fick en presentation av vad parkour handlar om.

– Det var första gången han förstod att parkour är något för många att hålla på med. ”It's so free” sa han, minns Ahmed Al-Breihi, nationella parkourkommittén.

Enligt Ahmed Al-Breihi var det här en milstolpe för parkouren. Från den dagen började Morianari Watanabe arbeta för att ta in parkouren i gymnastikvärmen och i förlängningen göra sporten till en egen OS-gren.

Inspirerande att se de svenska ungdomarna

Ahmeds bild delas av Margaret Sikkens Ahlqvist, ordföranden för kommittén Gymnastics for all, som ligger under FIG.

”Vi ett flertal tillfällen har Mori talat om hur inspirerande det var att se ungdomarna i Sverige träna Parkour och hans idé om att få in det i FIG föddes där.” skriver hon i ett mejl till SVT.

Och i dag kan så bli fallet, när Internationella olympiska kommittén nu ska fatta beslut om huruvida parkour ska bli en del av programmet i OS i Paris år 2024.

Klockan 18 under måndagskvällen meddelas beslutet.

Se när Ahmed Al-Breihi och Jesper Eriksson kör parkour i Tensta i klippet ovan.