Höjd avgift för uteblivna vårdbesök – så kan skolkande patienter straffas

Avgiften kommer att drabba patienter som uteblir från en bokad tid hos bland annat vårdcentral, husläkare, specialistläkare eller planerade operationer utan giltigt skäl. Något som regionen anser nödvändigt då allt fler patienter uteblir från sina inbokade tider.

En halv miljon patienter uteblev

Under 2018 gjordes nästan 22 miljoner vårdbesök i Region Stockholm. Av dessa ställdes 514 000 besök in för att patienten inte dök upp eller avbokade för sent. Det är en ökning med åtta procent sedan 2015 och pekas ut som en bidragande orsak till att vårdköer växer.

Enligt regionen kostar de uteblivna besöken i snitt över tusen kronor per besök.

Höjd avgift kan införas i vår

I dag kan vårdgivare i länet ta ut en avgift motsvarande patientavgiften, vid uteblivet besök. Men alla vårdgivare gör inte det. Sjukhusen tar till exempel inte ut någon avgift om patienter inte dyker upp till operationer inom slutenvården.

Den nya avgiften ska bli likvärdig för alla med undantag för patienter inom den psykiatriska vården, där det kan finnas förklarliga skäl till att patienter uteblir.

Ett slutligt beslut om höjd avgift tas i regionfullmäktige i mars och kan införas tidigast 1 maj. Hur mycket pengar den nya avgiften kommer att generera har hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte räknat på.