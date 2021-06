Marken räcker inte till – nu finns padel på vattnet

Padelbanorna i Stockholm räcker inte till, så nu öppnar två banor på en pråm på vattnet som bogserades in med en vattensalut till Skeppsbron. Foto: SVT

På mycket kort tid har sporten padel fullkomligt exploderat i Stockholmsområdet, så pass att banorna inte räcker till. Men nu kan man spela på vattnet. Under festliga vattensaluter bogserades en stor pråm med två padelbanor in till Skeppsbron under fredagen. Se mer i videon ovan.