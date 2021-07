Pandemin fortsätter påverka bloddonationer i Stockholm

Under pandemiåret minskade bloddonationerna i Stockholms län med 15 procent under 2020 räckte blodet till eftersom antalet operationer också minskade. Under våren har sjukvården växlat upp för att komma ikapp, då behövdes det mer blod.

– Vi har brist på 0 negativt blod, men vi behöver främst påfyllning av blodgrupperna 0 och A. Men blod är färskvara så vi har ett konstant behov av en jämn ström av blodgivare, säger Lisa Barndt, legitimerad sjuksköterska på Blodcentralen.

Följ med in på Blodcentralen och hör Lisa Barndt berätta vad blodet används till.