Så mycket plast källsorteras i din kommun

De tre kommuner som samlat in störst mängd plast per invånare är Nykvarn med 16 kg, Ekerö med 11,8 kg och Södertälje med 11,2 kg. Genomsnittsmängden insamlade plastförpackningar i landet var under förra året 7,5 kilo/invånare.

– Folk är engagerade och vill återvinna, men vi kan fortfarande bli bättre. Till exempel hamnar så mycket som varannan plastförpackning fortfarande i hushållsavfallet. Men varje insamlad förpackning gör skillnad och bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger Helena Nylén, som är vd på FTI.