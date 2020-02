Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Smittskyddsläkaren Per Follin från Smittskydd Stockholm gästade SVT:s morgonstudio på fredagsmorgonen. Foto: SVT

Smittskyddsläkaren: ”Eget ansvar att inte utsätta andra för smittrisk”

Smittskydd Stockholms chef Per Follin gästade SVT:s morgonstudio på fredagsmorgonen efter att det första coronafallet konstaterats i Stockholmsområdet. Misstänker man att man blivit smittad har man ett eget ansvar att inte sprida viruset vidare, säger Per Follin.

– Man ska ringa 1177 för att få vägledning och provtagning. Man ska inte ut och resa och förflytta sig i stora sociala sammanhang, säger Per Follin.

Kvinnan från Stockholm som smittats är i medelåldern och smittades under en resa i Iran. Hon vårdas nu på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik i Huddinge. – Hon mår efter omständigheterna väl, säger Per Follin. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!