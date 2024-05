Stopp i tågtrafiken i Stockholm – igen

Enligt Trafikverket är det stopp mellan Huddinge/Farsta strand och Stockholms södra grund av ett elfel.

– Vi fick in det här strax före klockan 13 och vi vet inte mer än att det är ett elfel någonstans på den sträckan, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket.

Vid 13.40 fanns fortfarande ingen prognos för när det problemet kan vara åtgärdat.

Påverkar många linjer

Elfelet ställer till problem på alla tåglinjer som ska söderut eller norrut genom Stockholm, både pendeltåg och fjärrtåg.

– Vi vet inte ännu om det här är något som går att ordna snabbt eller om det kommer ta många timmar, säger Katarina Wolffram.

– Men man har börjat vända pendeltågen vid Älvsjö, och försöker hitta alternativa vägar för att plugga igen det här hålet mellan Huddinge och Stockholms city.

SL: Hitta alternativa vägar

SL rekommenderar för den som ska ta pendeltåg att hitta alternativa vägar förbi stoppet.

När det gäller fjärrtågen sade Katarina Wolffram vid 14-tiden att deras råd fortfarande var att avvakta, eftersom man inte vet hur lång tid stoppet tar.

– Men ingen tåg kan passera Älvsjö just nu.

SJ skriver att det påverkar tågtrafiken på sträckorna Stockholm C till och från Göteborg C, Malmö C, Köpenhamn C, Karlstad C/Oslo C, Ljusdal C samt Gävle-Linköping C.

Tågresenärer uppmanas att ta kontakt med sitt tågbolag.

Texten uppdateras.