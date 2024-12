Stora problem med skolskjuts i Stockholm – Love, 10: ”Vill komma i tid”

Stockholms stad har tre skolskjutsleverantörer: Cabonline region Stockholm AB, Samtrans omsorgsresor AB och Sirius omsorg holding AB.

Klagomål på skolskjuts rapporteras in som avvikelser.

Totalt antal avvikelser 2023:

Cabonline: 1 427 stycken

Samtrans: 4 135 stycken

Sirius: 944 stycken

Ingen motsvarande statistik finns för 2024. Hittills under året har serviceförvaltningen dock fått in 568 stycken avvikelser via behöriga beställare och skolor.

Enligt Cabonline har 653 avvikelser inrapporterats hittills under den här höstterminen, av ca 75 000 resor totalt, men företaget uppger att det kan finnas ett mörkertal.

Källa: Stockholms stads serviceförvaltning samt Cabonline. I statistiken som redovisas för Cabonline samt Sirius andra halvåret uppges antal avvikelser totalt över samtliga avtalsområden, ej enbart skola. Detta innefattar LSS, skola, äldre samt barn och funk.

Notera att det totala antalet resor skiljer sig åt mellan de olika leverantörerna.