Här bor studenterna mitt i en byggarbetsplats

På Bromstensvägen i Spånga pågår ett stort bostadsprojekt. Det ska bli studentbostäder. Men när man kliver in på området kan det vara svårt att föreställa sig att det redan nu bor hyresgäster här. I trapphuset hänger sladdar i taket och fasad saknas på vissa delar av huset.

När de första studenterna skulle flytta in under vinter 2018 fick de vända i dörren och ta in på hotell. Lägenheterna var inte färdigställda. Efter det har problemen fortsatt, enligt studenter vi talat med. Elen kan komma och gå och oljudet är påtagligt även när vi besöker platsen.

Följ med när studenten Ossian Nordgren visar sitt boende mitt i byggarbetsplatsen i inslaget ovan.

Byggbolag med problem

Bolaget som både bygger och hyr ut lägenheterna heter Prime Living. Det är börsnoterat och det senaste året har deras aktie tappat över 80 procent av sitt värde. En stor anledning ska vara just projektet i Spånga som ser ut att bli 58 miljoner kronor dyrare än beräknat. I sin delårsrapport som kom tidigare i år skriver bolaget:

”Styrelsen ser mycket allvarligt på bristerna och vidtar åtgärder för att förbättra styrning och kontroll i den fortsatta produktionen av studentlägenheter i Spånga. Bedömningen är trots allt att affärsmodell och strategi är rätt men att kompetens och kvalitet måste höjas hos oss själva och våra samarbetspartners. ”

Medger en för tidig inflytt

När SVT vill ställa frågor om projektet i Spånga vill de inte träffa oss. Istället kommer svaren via mejl. Kring själva inflyttningen i vintras är bolaget självkritiskt:

– Vi skulle väntat ytterligare några veckor. Men skälet till att vi påskyndade processen var att vi var fullt medvetna om bostadsbristen för studenter i Stockholm. Tilläggas bör att för att få flytta in studenter så krävs ett interimistiskt slutbesked av boverket som vi hade, samt att alla lägenheter i stort var färdigställda invändigt på inflyttningsdatum, vilket kontrollerades av en oberoende kvalitetsansvarig, skriver Prime Living i sitt svar.

Hyressrabatter diskuteras

Vad gäller hyresrabatter som kompensation för olägenheterna skriver representanten från Prime Living att det kommer att ges i de fall det förekommit brister, men att det just nu sker samtal i storgruppsmöten och med Hyresgästföreningen.

– Vi förstår även att det kan upplevas som störande att bo bredvid en byggarbetsplats. Studenterna som flyttade in i etapp ett informerades dock långt innan inflytt om att de, om de valde oss som hyresvärd, skulle bo bredvid en byggarbetsplats under en längre period, skriver företaget.

Prime Living skriver själva att de “utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader”.