Sjöfartyg går i pension – regionen utreder alternativ

Just nu utreds framtidens sjötrafik i Stockholm. Tjänstemän från Region Stockholm och Trafikförvaltningen har skickat ut olika förslag till berörda kommuner och skärgårdsföreningar.

– Vi behöver lyssna in synpunkterna – mer och tät trafik med mindre båtar eller en sömnlös resa hela vägen från Stockholm ut till ö-samhällen och sommarstugor säger Gustav Hemming (C).

Bakgrunden är att 13 av Waxholmbolagets 25 fartyg ska gå i pension inom tio år. Därför behöver Region Stockholm investera i nya fartyg. Två förslag har tagits fram och presenterats för olika aktörer, berörda kommuner och skärgårdsföreningar i regionen. – Satsar vi på stora fartyg blir trafiken som idag, men om vi satsar på fler och mindre fartyg då blir det mer tyngdpunkt på trafik mellan ö-samhällena med året runt befolkning och fastlandsbryggorna, säger Gustav Hemming (C) , tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd. – Förutom högre turtäthet så vill de möjliggöra att man kan åka hela vägen in till Stockholm med båt. Berörda kommuner, skärgårdsföreningar- och företag har fram till slutet på september möjlighet att komma med synpunkter inför beslutet som ska fattas senare i december i år. Utredningsalternativ för sjötrafiken Utredningsalternativ för sjötrafiken Visa Utredningsalternativ 1:



Skärgårdstrafiken I stort samma trafikutbud som idag, där trafikupplägget utgår ifrån dagens trafik med mindre förändringar.

Behovet av kapacitetsstarka fartyg kvarstår i och med att trafiken dimensioneras för direktresor med lång restid från Stockholm C till mellan och yttre delar av skärgården.

Att turtätheten i grundtrafiken (sjötrafik mellan kärnöar och replipunkter, med mellanliggande och omkringliggande öar) är likvärdig med dagens turtäthet. Pendelbåtstrafiken Befintliga linjer kvarstår

Kommande två försök till Vaxholm och Värmdö övergår till ordinarie trafik om försöken blir lyckade

Nya tänkbara pendelbåtskopplingar mellan Norra Ulvsunda–Hägersten och Norra Ulvsunda-Gamla Stan (pendelbåtsutredning från 2018) Utredningsalternativ 2:

Skärgårdstrafiken Att behovet av trafiken dimensioneras med en robust grundtrafik (sjötrafik mellan kärnöar och replipunkter, med mellanliggande och omkringliggande öar) på årsbasis och stärks upp med säsongs- och helgtrafik

Mindre kapacitetsstarka fartyg som är fler till antalet, det vill säga en utökning av antalet fartyg i skärgårdstrafiken.

Resan till/från regioncentrum Stockholm utförs med byte mellan sjö- och landtrafik (spårtrafik eller buss).

En högre turtäthet mellan kärnöar och replipunkter.

Möjlighet till längre trafikdygn för grundtrafiken (dvs längre tidsspann mellan dagens första och sista avgång i bastrafiken).

Pendelbåtstrafiken Befintliga linjer kvarstår

Kommande två försök till Vaxholm och Värmdö övergår till ordinarie trafik om försöken blir lyckade

Nya tänkbara pendelbåtskopplingar mellan Norra Ulvsunda–Hägersten och Norra Ulvsunda-Gamla Stan (pendelbåtsutredning från 2018)

