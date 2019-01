Vårsalongen slår upp dörrarna på Djurgården

Vladimir Putin tittar snett på Angela Merkel. I samma rum sitter en kvinna med förgyllda bröst. Konsthallen på Djurgården fylls av lek blandat med allvar när vårsalongen drar igång.

Har man förtur att komma med om man sticker ut med sitt konstverk?

– Definitivt förtur, varje år söker vi efter det som sticker ut. Gärna något som överrakar oss och som får oss att tappa hakan, säger Mårten Castenfors.

”Saknar en rak höger”

I takt med att allt fler besöker utställningen så ökar också söktrycket från konstnärer. Till 2019 års utställning var det över tusen fler sökande än året innan. 3 538 personer ville ställa ut, vilket är rekord. Trots det saknar Mårten Castenfors mer vågade konstverk.

– I år har vi ett stort politiskt verk som sticker ut, men jag saknar en riktigt rak höger. Det kanske inte finns i år, men vi har vi har en jämn och bra kvalitet.

”De Aderton” av Stefan Bennedahl Foto: Frida Claesson

Tomma stolar på Svenska Akademien

Samtiden speglas tydligt i årets vårsalong. Här återfinns naturligtvis Svenska Akademien, och dess stolar som gapar tomma.

Vem bestämmer vad som är konst?

– Allt som kommer in är konst eftersom det kommer in i konstens namn. Skickar man in en dammtuss, då blir det konst.

Följ med på rundtur på Liljevalchs med Mårten Castenfors i videon ovan.