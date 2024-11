Värtaverket har hittat en lagringsplats för 800 000 ton koldioxid per år

Sveriges regering har satsat 36 miljarder på att företag och industrier som förbränner grenar, löv och annan biomassa, ska börja fånga in koldioxid från sina skorstenar. Det går ut på att göra om koldioxiden till flytande form, lasta det på fartyg och förvara koldioxiden antingen i berggrunden, havsbotten eller gamla uttömda oljefält. Där mineraliseras koldioxiden. Trots att tekniken att fånga in koldioxid från industrier funnits i flera decennier har den stora flaskhalsen varit var all koldioxid ska förvaras.

Värtaverket har hittat en lagringsplats

På Värtaverket i Stockholm vill man fånga in 90 procent av vad deras bioanläggning släpper ut varje år, 800 000 ton koldioxid. När SVT besöker deras testanläggning säger man att man nu har hittat en lagringsplats, och att avtal kommer skrivas närmsta månaderna. Lastningsfartyg ska frakta 800 000 ton koldioxid per år med start 2028, enligt företaget.