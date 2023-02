Allt fler Uppsalabutiker vill rädda mat via appar

– Det bidrar också till att vi inte beställer hem för mycket mat, säger Pernilla Danarö, miljö- och kvalitetsansvarig på Ica Kvantum i Gottsunda.

För ett år sedan anslöt sig Gottsundabutiken till en matapp för att minska matsvinnet. Och de är inte ensamma.

Under de senaste åren har allt fler matbutiker i Uppsala börjat sälja mat via appar, som annars skulle ha slängts, enligt de två stora matappsföretagen Karma och Too Good To Go. Även caféer och restauranger säljer mat via apparna, men det är främst inom dagligvaruhandeln som fler använder sig av metoden.

”Det är billigt”

En av de kunder som använder en app för att rädda mat är Uppsalabon Pawel Trzecinski.

– Huvudorsaken är att rädda mat, och så är det billigt, säger han.

I klippet hör du hur matappen hjälpt butiken att nå sina mål.