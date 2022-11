Allt fler vill göra skönhetsingrepp – videomöten en vanlig orsak

Mer pengar i plånboken när utgifter som resor försvann, eller smidigare återhämtning under hemarbete. Anledningarna till att människor har sökt kosmetisk kirurgi under och efter pandemin är många. Det visar en ny studie från American society of plastic surgeons. Den femte vanligaste anledningen var att människor upptäckte saker de vill förändra med sig själva under videosamtal.

– Vissa kanske sparar pengar och väljer att göra detta för sig själva, medan andra känner att de inte ser så bra ut jämfört med andra och måste göra ingrepp, säger säger Martin Persson.

Efterfrågar psykologisk kompetens

Det finns inget entydigt sätt att säga om en skönhetsoperation är positiv eller negativ, båda alternativen är möjliga. Men en indikation på om personen som genomför ingreppet kommer att må bra eller dåligt efter är förväntningarna.

– Man måste titta på individen. Är personen psykologiskt sårbar eller har personen realistiska förväntningar? säger Martin Persson.

En sak som Martin Persson efterfrågar är psykologisk kompetens hos utövare av kosmetiska ingrepp, så att de kan samtala med människor om förväntningarna.

Hör mer i klippet.