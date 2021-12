Arbetsgivare gillrade fälla – ertappade sköterska som stal tabletter

Arbetsgivaren upptäckte att det saknades över 100 tabletter vid en rutinkontoll av ett förråd under våren 2021. I hemlighet gillrade arbetsgivaren en fälla: Förrådet kontrolleras varje dag under två veckors tid och strax kunde den nu dömda sjuksköterskan ringas in som misstänkt.

En chef konfronterade sköterskan som först nekade, men efter en stund erkände att hon stulit tabletter ur förrådet.

Villkorlig dom

Totalt ska det handla om hundratals narkotikaklassade tabletter, som sköterskan uppgivit bara varit för eget bruk.

Hon arbetar inte längre kvar som sjuksköterska.

Uppsala tingsrätt dömer henne för stöld och ringa narkotikabrott till villkorlig dom och 50 dagsböter på 50 kronor vardera.