Efter döda kaninerna – här öppnar 4H-gården för besökare igen

Det var i februari som fem kaniner på Årsta 4H-gård hittades döda. Några av kaninerna hade synliga skador och en obduktionsrapport pekade på att de blivit utsatta för våld. Sedan dess har man inte släppt in några besökare till djuren – tills nu. Under påsklovsveckan öppnade man för besökare igen, men för att få hälsa på kaninerna måste barn och föräldrar föranmäla sig och alla besök in till djuren sker under uppsyn av personal.

– Det har varit en positiv respons från barnen. Det en härlig sak för dem att få komma och hälsa på kaninerna, säger Elsa Adén, aktivitetsledare på Årsta 4H-gård.

I klippet: Här får barnen hälsa på kaninerna igen.