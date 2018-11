Livsmedelsverkets expert svarade på era frågor om kost

Enligt livsmedelsverket bör högst 10 procent av energin i vår mat och dryck komma från tillsatt socker. Då räknas inte socker i sin naturliga form in, i till exempel frukt och juice.

WHO:s rekommendationer, som ni säger att ni följer, gör en viktig skillnad. När WHO räknar på sockerintaget, så inkluderas även naturligt förekommande socker från honung, fruktjuicer och fruktkoncentrat. Det betyder att man måste skära ner mycket mer på sockerkällorna för hålla sig under 10-procentsnivån. Dessutom har WHO en ”villkorlig rekommendation” att en halvering till bara 5 procent (cirka 25 gram) skulle ge ytterligare goda hälsoeffekter. Varför har ni inte samma definition?