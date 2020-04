Coronakrisen kostade henne jobbet på Arlanda

Thalia Ingrid Eklund har jobbat på Arlanda flygplats sen hon tog studenten för fem år sedan. Det senaste halvåret jobbade hon med servering i en flygplatslounge. För en dryg vecka sedan fick en ett telefonsamtal av sin arbetsgivare – Thalia och alla hennes kollegor sägs upp och flygplatsloungen stänger.

– Jag förstod vad det handlade om när de ringde. Nu har jag fyra arbetspass kvar, säger hon.

Många nya arbetslösa

Hon är inte ensam om att ha en otrygg arbetssituation i Uppsala län just nu. Under mars varslades 628 personer om anställning och bara under den första vecka in mars skrev 820 personer in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, jämfört med 279 samma vecka förra året.

– Det går väldigt fort nu med inskrivningar och vi kommer se fler varsel framöver. Hur länge den här utvecklingen håller i sig beror på hur länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer varar, säger Emelie Preinitz, verksamhetschef på Arbetsförmedlingen i Uppsala.

