Cykel-SM tillbaka i Uppsala: ”Folk är taggade”

Under veckan hålls cykel-SM i Uppsala, något som kan komma att påverka trafiken framåt helgen. Foto: SVT/Alberto Lozano

Omkring 1 000 cyklister har intagit Uppsala och cykel-SM går in i en intensivare fas under slutet av veckan då eliten ska tävla. Under lördag och söndag stängs delar av Dag Hammarskjölds väg av.