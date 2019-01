Mäklaren: ”Nu har vi landat på botten”

2019 blir köparnas år medan säljarna får vänta längre och stå ut med lägre slutbud. Bostadsrättspriserna i Uppsala län sjönk med 9,5 procent och villapriserna med 5,3 under samma period. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som har sammanställts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Hur det ser ut i din kommun kan du se här.

– Vår bedömning är att vi nu har landat på botten. Det kan svänga lite under enstaka månader, men priserna kommer i huvudsak att röra sig i sidled under 2019, säger Tomas Widerlöv, VD vid den Uppsalabaserade mäklarfirman Widerlöv & CO.

Prisras i Knivsta

Även generellt i hela landet sjunker priserna med i genomsnitt 2,1 procent. Men det är långt under hur det ser ut i den kommun i Uppland där priserna rasar som mest. I Knivsta sjönk nämligen priserna med hela 13,2 procent på bostadsrätter och 12,4 procent på villor.

– Som förklaring kan man se att det fanns ett enormt utbud under förra året och amorteringskravet som trädde i kraft i början av 2018. Det gjorde det både svårare och dyrare att köpa ny bostad, säger Tomas Widerlöv.

Stabilare priser i Håbo

Den kommun som har klarat sig bäst i Uppsala län från prisras är Håbo. Där har priserna på bostadsrätter sjunkit med 4,4 procent och med endast 0,9 procent på villor.

– Men det finns fortfarande ett stort utbud, många som vill sälja och mycket att välja på för de som ska köpa. Så det är fortsatt köparnas marknad, säger Tomas Widerlöv.