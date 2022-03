De är ”vräkningsförebyggare” – knackar på hos utsatta Uppsalabor

Vräkningsförebyggarna började som ett projekt för några år sedan och har nyligen ökat från två personer till fyra. Det efter att man sett en ökning av vräkningar i kommunen.

Tidigare fick kommunen in ungefär 100 underrättelser från hyresvärdar och bostadsrättsföreningar per månad – nu kommer det upp till 150 underrättelser per månad. Bland annat har störningsärenden blivit vanligare.

– Hyresvärdarna tror att det beror på att folk under pandemin har varit hemma mer och hör sina grannar mer, säger Elin Ohlsson, vräkningsförebyggare.

Är det värt att lägga ännu mer pengar på det här när det gäller personer som själva försatt sig i den här situationen?

– Ja, absolut. För det handlar ju också om fall där det riskerar att drabba barn, säger Christina Lindblad, specialisthandläggare på kommunens boendeenhet.

I klippet visar Vräkningsförebyggarna hur deras arbete går till.