Dykare sätts in vid fartygsinsats – ska leta efter läcka

Det är i Långsidabukten (södra Gräsö) som fartyget står på grund, och har gjort det i flera år. Efter larm om att ”spökskeppet” flyttat sig har det under helgen arbetats intensivt med att undersöka skicket på fartyget.

– Hon läcker in från aktern in i maskinrummet, men just nu ser det ut som fartyget har hittat ett jämviktsläge, säger Pontus Ekström, vakthavande befäl vid Kustbevakningen.

Har lagt in absorberande material

För att det inte ska läcka ut olja från maskinrummet har ett absorberande material, som fungerar ungefär som en Wettextrasa, lagts här som kan suga upp olja från vattenytan. Det finns i dag inga stora mängder miljöfarlig olja eller andra vätskor – det mesta har sedan tidigare pumpats ur.

Söndagens insats handlar om att hitta och försöka täta läckan, för att minimera risken att skorven sjunker. Och här sätts alltså dykarhjälp in.

Liten risk att hon sjunker – just nu

– Det finns ingen överhängande risk för det i dag, men vädret kan ändras och med mer vatten i fartyget kan det sprida sig till fler sektioner. Östhammars kommun vill inte att hon sjunker. Det skulle se fult ut att ha ett fartyg som sticker upp, och inte bra att ha henne ligga i farleden, säger Pontus Ekström.

Det är ägaren till fartyget som har ansvaret för att få bort grundstötta BP23, men hittills har försöken att få någon att göra det varit fruktlösa.

– Det är stora kostnader för att flytta henne och de vill man inte lägga på skattebetalarna, säger Pontus Ekström.