Elfel på tågsträckan Sala-Uppsala – inställda tåg och stora förseningar

Ett elfel på sträckan Morgongåva-Uppsala ställer till det för tågtrafiken på sträckan Uppsala-Sala. Flera avgångar har ställts in under eftermiddagen, och sen lunchtid i dag har Upplands lokaltrafik satt in ersättningsbussar.

– Vissa tåg har ställts in helt och andra har vänt i Morgongåva. Vi sätter in bussar och har hittills lyckats sätta in ersättningsbussar till drabbade avgångar, säger Nikodemus Kyhlén, marknadschef vid UL Och under rusningstrafiken, klarar ni det då också? – Ja, det är ambitionen. Hur tycker du att ni totalt har klarat det här? – Det är alltid en utmaning att få fram information till resenärer och få tillgång till ersättningsbussar. Vi har försökt lösa det så bra som möjligt. Men det blir förseningar? – Ja, det blir det. Jämfört med tåget blir det stora förseningar. Klockan 17.45 meddelade Trafikverket att felet ska vara lagat 18.00 och att trafiken då ska börja gå som vanligt igen.

