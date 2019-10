Emma Frans är Årets alumn 2019

Utmärkelsen Årets alumn möjliggörs genom en gåva från professor John Fredrick Morgan-Jones – Uppsalaalumn från Kanada.

I sitt testamente från 2003 skriver Johan Fredrik: I received my degree of Fil. Lic from Uppsala University in 1960 and this contribution is my expression of thanks to them for Swedish hospitality.

Nomineringar till Årets alumn kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet.

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av Uppsala universitets rektor efter förslag av en beredningsgrupp med följande sammansättning: Prorektor (ordförande), en representant utsedd av och representerande vardera vetenskapsområde, kommunikationsdirektören, avdelningschefen för Development Office, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentkårerna samt en representant från Kuratorskonventet.