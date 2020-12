Färre skjutningar i Uppsala – men kan blossa upp snabbt

Uppsalapolisens underrättelsetjänst noterade förra året 34 skjutningar, eller ”skjutvapenvåld” som det heter internt, vilket placerade kommunen bland de värst drabbade i landet.

Hittills i år har skjutningarna minskat till 13 stycken.

– Vi har arbetat oerhört intensivt och tagit flera fina beslag i form av skjutvapen och det stör de kriminellas verksamhet, säger Jonas Eronen, presstalesperson vid polisen.

Handgranat mot polishuset

Under våren sattes operation Rimfrost, med särskilt fokus på just vapen inom den grovt kriminella miljön, in i Uppsala.

– Men vi har faktiskt arbetat mot det här ända sedan 2017 när någon kastade en handgranat som exploderade vid polishuset, säger Jonas Eronen.

”Tillbaka till ruta ett”

Även om det nu är lugnare vad gäller skjutningar vågar inte polisen släppa på garden.

– Det kan smälla när som helst och vi tar inget för givet, så vi fortsätter att arbeta intesvivt. Det är oerhört lätt att halka tillbaka till ruta ett.

I klippet nedan kan du se var det sköts under förra året. Enligt underrättelsetjänsten inträffade ytterligare fem skjutningar än dem i videon.