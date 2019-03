Flera inställda och försenade avgångar i tågtrafiken

Stockholm Central, Örebro C, Göteborg C, Uppsala C, Sala, Katrineholm C, Aneby, Boxholm, Kimstad, Linghem, Linköping C, Mantorp, Mjölby, Norrköping C, Tranås, Vikingstad, Nässjö C, Eskilstuna C, Arboga, Hallsberg, Degerfors, Kristinehamn, Välsviken, Laxå, Väse, Vingåker, Karlstad C, Malmö C, Nyköping C, Västerås C

Uppdaterat: 07.28