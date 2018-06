Uppsalas vattenverk producerar för högtryck

Just nu tillverkar Uppsala vatten 57 000 kubikmeter vatten per dygn i Uppsala stad. Det kan jämföras med i genomsnitt 46 000 kubikmeter vatten per dygn motsvarande månad förra året. En ökning med 20 procent.

Kan producera mer

– Vi ligger högt i produktionen. Vi kan producera mer, men då måste vi gå förbi avhärdningsstegen. Det blir ett hårdare vatten, säger Linda Hallenberg, kommunikationschef vid Uppsala vatten.

– Just nu ligger vi på gränsen till hur mycket hur vi kan producera med den här kvaliteten. Det är inte så att det blir ett osäkert vatten, som inte går att dricka, absolut inte, men det blir hårdare.

Hur kommer det sig att det går åt mer vatten?

– Vi tror att det är för att vattnar mer, att det inte regnat och då blir behovet av att vattna större. Folk fyller på pooler, och fler är hemma nu än mitt i sommaren.

”Grundvatten finns det”

Hur tillverkar man mer vatten?

– Vi höjer kapaciteten i våra befintliga vattenverk.

Hur är läget för grundvattnet i Uppsala?

– Grundvatten finns det.

Men inte tillräckligt för att det ska gå att vattna i Järlåsa?

– Vi har olika vattentäkter med olika förutsättningar. Och vi har har haft bevattningsförbud i Järlåsa tidigare.

Men även om det just nu inte råder vattenbrist i Uppsala har Uppsala vatten gått ut med information om hur man kan kan spara på vattnet.

– Vatten är en naturresurs, och det har vi tryckt på både i sociala medier och på vår hemsida.