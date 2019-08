Jakob Niska sitter fast hemma – har väntat snart två år på egen bostad

– En bra fråga, säger Jakob Niska när SVT Nyheter frågar när han tror att han kan flytta från mamma och pappa i Rasbo.

Han har fått ett beslut om insats enligt LSS av kommunen, men ingen bostad. Snart har han köat två år till en bostad, som han enligt lagen har rätt till inom ”skälig tid”. Skälig tid är inte nästan två år.

Vid köksbordet i villan i Rasbo sitter pappa Per-Åke Niska och mamma Anna Niska. På bordet ligger ett urklipp från Expressen i början av 2000-talet. På mittuppslagsbilden sitter far och son i sandlådan. Artikeln handlar om att Uppsala redan då hade stora problem med att få fram LSS-boenden.

– Jag var ordförande i FUB då (en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv). Uppsala var vid den här tidpunkten näst sämst i landet inom det här området, säger Per-Åke Niska.

Ett långvarigt problem

Uppsala kommun har under flera decennier haft stora problem med att leva upp till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bara under 2018 och hittills under 2019 har kommunen tvingats betala över två miljoner kronor i vite, för att personer som beviljats rätt till bostad med särskild service inte fått det.

I dag står över 50 personer i kö och den genomsnittliga väntetiden är 453 dagar. Här finns också ett mörkertal - personer som valt att inte ställa sig i kö för att kommunen ska slippa böter.

Att kommunen inte levt upp till lagens krav är Angelique Prinz Blix (L), ordförande i omsorgsnämnden och kommunalrådet Helena Hedman Skoglund (L) väl medvetna om.

– Det här har varit ett eftersatt område, och därför är vi glada att det satsas 88 miljoner kronor av budgeten i en treårig satsning, säger Helena Hedman Skoglund.

– Nu blir det verkstad, säger Angelique Prinz Blix och menar att en framgångsfaktor är att integrera byggandet av LSS-bostäder när kommunen bygger nya bostadsområden.

Hon säger att målet är att komma i kapp, men om pengarna räcker för att kunna erbjuda en bostad - inom skälig tid – går inte att säga säkert.

Oklart vad pengarna räcker till

Från förvaltningen svarar man så här om den förväntade kötiden, efter den treåriga satsningen: ”Förvaltningen räknar med att ha bättre balans mellan behov och platser efter satsningen på LSS-boenden, men det beror naturligtvis på framtida behov.”

Per-Åke Niska är positiv till att kommunen avsatt pengar i budgeten för att förbättra läget. Jämför man med tidigare års satsningar handlar det om fördubblade medel till bostadsinvesteringar.

– Men det har lovats förr, och jag tror på det här när jag ser det, säger Per-Åke Niska.