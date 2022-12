Kallt i stadshuset – personal jobbade med vantar på

Personalen på kontaktcenter har frusit om fingrar och näsor. Att ge service till medborgarna i 16 graders värme har varit en utmaning.

– Det är ingen hemlighet att det har varit en utmaning med både kyla och värme i entréplan i Stadshuset sedan vi flyttade in i mitten av november förra året, Ann-Charlotte Berger d'Argy, avdelningschef för gemensam service.

Tillfällig flytt till varmare zon

Även förra hösten hade man problem med kylan och fick då ta in värmefläktar på olika håll för att värma upp lokalerna. Nu har arbetet med att bygga in kontaktcentret påbörjats, och i veckan flyttade receptionens personal ut från utrymmet på den södra sidan av stadshuset, och in i ett varmare inomhusklimat.

Byggstöket pågår och enkelt förklarat skapas en egen klimatzon för de anställda.

– Det ska bli bra att komma tillbaka när lokalerna är bättre anpassade, säger kollegan Ulla Johansson.

Klippet: Så påverkar kylan personalen i Stadshuset.