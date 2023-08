Klotter, stöld och utmaningar i sociala medier: ”Viktigt att vi hjälps åt”

– Vi är medvetna om att vi har många anmälningar, men vi har också sett en minskning sedan vi började jobba mer systematiskt och kunskapsbaserat, säger Sandra Davies, beredskapssamordnare i Håbo kommun.

Håbo hade under 2022 flest fall av skadegörelse i hela länet – 980 anmälningar per 100 000 invånare. Det kan jämföras med länets mest folktäta kommun, Uppsala, som hade 649 anmälningar per 100 000 invånare, enligt statistik från Brå.

– Det är jätteviktigt att vi hjälps åt med det förebyggande arbetet, allt från polisen till näringslivet till privatpersoner, säger Sandra Davies.

SVT Uppsala har gjort en kartläggning av kommunernas brottsförebyggande arbete. Deras svar är sammanfattade nedan.