Richard Lästh har tillsammans med artisterna Jon Henrik Fjällgren och Arc North skrivit bidraget som heter Where are you (Sávean).

– Det är en blandning av EDM och Jon Henriks råa jojk, säger Knivstabon.

Richard Lästh, som även är manager åt Arc North, menar att han använder sin bakgrund som DJ i låtskrivandet.

– I det här samarbetet är min roll att slipa till låten ur ett kommersiellt perspektiv.

I klippet hör du om samarbetets skakiga inledning.