Konstprojekt möblerar om i Tierp

Projektet #möbleratierp är tänkt att pågå under ett år och är tänkt att hålla igång kulturlivet runtomkring Möbeln under dess renovering. De första installationerna ska vara på plats under onsdagen och torsdagen, men exakt hur konstprojektet ska yttra sig nu och framöver håller man hemligt.

I stället har ledtrådar lagts ut på kommunens hemsida.

”De första installationerna återfinns i marknivå och kommer att vara lätta att få syn på genom sina brokiga mönster. När dagarna blir kortare i september kan invånare och besökare i Tierp hitta nästa installation genom att höja blicken.”

Fotomontage av Pavel Matveyev och Åsa Norling. Foto: Tierps kommun

Överraskning en del av projektet

– En av tankarna med projektet är att det ska innehålla ett överraskningsmoment. Det här är ett konstprojekt i det offentliga rummet, och det är också lite det som är grejen med konst i bland, det ska upplevas på plats, säger Louise Magnusson, kultursekreterare på Tierps kommun.

Exakt vad detta innebär är det upp till den nyfikna att ta reda på, men installationerna ska ha något med vardagsrum att göra.

Bakom konsten är scenkonstnären Åsa Norling, som bor i Hållnäs och Karlholmsbruksbaserade fotokonstnären Pavel Matveyev.