Kraftigt skyfall över Uppsala

Åskovädret förväntas beröra Uppsala under eftermiddagen men efterhand försvinna norrut under kvällen. Under veckan kommer det vara lite ostadigare väder med en del skurar, men det kommer också bjudas på litet sol, enligt Marcus Sjöstedt, meteorolog på SVT.

– Det kommer inte regna hela veckan men det kan vara bra med ett paraply till hands.

Enligt kommunen har större vattensamlingar noterats utomhus på Kungsgatan och Döbelnsgatan i Uppsala.

Vid 13-tiden hade räddningstjänsten inte fått några larm om översvämningar i byggnader.