Ovanligt tidigt utbrott av RS-virus – flera spädbarn på sjukhus

RS är ett förkylningsvirus som kan slå hårt mot små barn, då det till exempel kan ge hosta och problem med andningen.

Under coronapandemin har viruset knappt fått någon spridning alls. Totalt rapporterades 195 fall under säsongen 2020/2021, vilket är det lägsta antalet sedan RS-smittan började registreras för 20 år sedan. Under vintersäsongen 2018/2019 registrerades 7 312 fall.

– Vi tror att det låga antalet fall förra vintern beror på restriktionerna och att människor försökte isolera sig, då spreds inte smittan, säger Erik Normann, chef på neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset.

Färre immuna

Men sedan restriktionerna lättat har flera sjukhus i landet rapporterat in fall där småbarn behövt vård på grund av RS-virus. En förklaring till att RS-fallen kommer så tidigt tros vara just att det var få fall förra säsongen.

– Då blir färre immuna och smittan sprids när man börjar umgås igen, säger Erik Normann som framhåller att det nu gäller att värna om de nyfödda lite extra.

– Känner man sig minsta sjuk ska man inte umgås med andras spädbarn. Vi har varit duktiga på att skydda de äldre från covid-19 och det är faktiskt lika viktigt att vi redan nu ser till att skydda våra nyfödda mot RS-virus.

