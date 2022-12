Långa köer till kvinnosjukvården – hälften av operationssalarna står tomma

Enligt regionen behöver kvinnosjukvården vid Akademiska sjukhuset använda sig av tre salar för robotkirurgi per vecka för att klara uppdragen inom endometrios och högspecialiserad cancerkirurgi (till exempel livmoder- och livmoderhalscancer). Men under 2022 använde kvinnosjukvården i snitt bara 1,58 robotsalar per vecka – vilket är betydligt lägre än rikssnittet.

Region Uppsala är en fyra regioner i landet som har ett nationellt högspecialiserat vårduppdrag (NHV-uppdrag) för svår endometrios, ett uppdrag som man inte klarar. Enligt Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, är det en stor utmaning för vården efter pandemin eftersom man fått skjuta upp mycket vård.

– När det gäller just endometrios fick vi ju det uppdraget för ett år sedan och där jobbar vi för att säkerställa att vi uppfyller vården så fort det är möjligt, säger hon.

