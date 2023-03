Malena Ernman säljer sina klänningar i Uppsala

– Nästan alla mina klänningar kommer från just second hand, att jag antingen köpt tyger och sytt själv eller helt enkelt köpt begagnat för någon hundring och de är lika fina för det, säger Malena Ernman.

I loungen bakom stora scen förbereder sig Malena Ernman för fredagkvällens jubileumskonsert på Uppsala konsert och kongress. Efter trettio år på scenen finns dessutom trettio av hennes mer kända klänningar uppställda. Två av dem ska under kvällen auktioneras ut.

Tusen secondhand-klänningar hemma

Det mesta i Malena Ermans garderob, inte minst när det gäller scenkläder, är just second hand. Regeln är att kläderna ska kosta under tusen kronor, men gärna för en femtiolapp.

– Man ska kunna slänga ner dem i en kasse och inte oroa sig för att något förstörs, säger hon.

I klippet: Se klänningarna som ska auktioneras ut, och följ med backstadge där Malena Ernman förbereder sig i sin louge.