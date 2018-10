Man åtalas för knivattack i polisens reception

Den nu åtalade mannen ska enligt åtalet ha kommit in i polishuset i Uppsala och hoppat över receptionsdisken beväpnad med en kniv. Anställda bakom disken ska då ha flytt i rädsla.

Händelsen inträffade i somras och mannen kunde gripas på plats, efter att flera poliser ingripit. I utredningen går det att läsa att minst en polis dragit sitt vapen då polisen bedömde att det fanns en överhängande risk för andra personers säkerhet. I receptionen fanns det vid tillfället andra besökare – i form av bland annat barn.

Mannen kunde gripas efter att han tagit sig ut genom entrédörren och tillbaka in i receptionen igen. Ute på parkeringen hade den nu åtalade mannen hoppat in i en taxi för att sedan, med flera poliser efter sig, tagit sig in i polishuset igen. Mannen greps i slussen mellan ytterdörren och innerdörren vid huvudentrén.

Mannen kunde trängas in i ett hörn, bland annat under påverkan av pepparspray. Han ska under hela jakten ha uppträtt förvirrat och gapat/talat osammanhängande och sluddrigt.

Mannen åtalas nu vid Uppsala tingsrätt för hot mot tjänsteman, ofredande och olaga intrång.