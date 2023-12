Mardrömsbeskedet: Dalkurd uppfyller inte kravet – tvångsdegraderas

2020. Pandemin lamslog Idrottssverige och läktare gapade tomma. Flera idrottsklubbars intäkter rasade. Det fick många föreningar att söka pandemistöd från Tillväxtverket, bland annat bolaget bakom Dalkurd FF.

Man beviljades ett stöd på 2 415 956 kronor för år 2020. Men lyckan blev kortvarig och klubben blev återbetalningsskyldiga på hela beloppet. Ett beslut som överklagats men vunnit laga kraft.

Raset genom seriesystemet

När Dalkurd flyttade till Uppsala 2018 var man ett allsvenskt lag. Man åkte dock ur serien och spelade sedan två säsonger i Superettan innan man även åkte ur den serien. Sen har man pendlat mellan Superettan och division 2 men nu stängs dörren till den förstnämnda serien.

Miljonförluster

Utöver skulden till Tillväxtverket har Dalkurd även dömts att betala 1,2 miljoner kronor till den tidigare samarbetsklubben Uppsala-Kurd, något som UNT rapporterat. Vidare har UNT även rapporterat att Dalkurd 2022 redovisade en förlust på 3,8 miljoner kronor och hade ett eget kapital på 300 000 kronor vid årsskiftet.

Nekas elitlicens

Nu förnyas inte klubbens elitlicens. Det meddelade Svenska Fotbollförbundets licensnämnd under fredagen. I beslutet skriver man bland annat:

”DK Elit AB har inte levererat intyg angående betalningar per 31 augusti 2023 och har i övrigt inte levererat tillräckligt stödjande dokument avseende dem fortsatta driften under hela nästkommande år, med hänsyn till de många betalningsanmärkningar som förelegat under år 2023, och uppfyller därmed inte kravet för att kunna få elitlicens för år 2024.”

Utöver Dalkurd står det även klart att Bromölla IF inte uppfyller kravet för elitlicens. Det efter att man inte anmält en huvudtränare som uppfyller rätt kriterier.

SVT Uppsala har sökt både Dalkurd och Licensnämnden för en kommentar.