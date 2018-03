Meteorologen: ”Det blir kalasväder”

Pyttipanna, bandy och sol. Så ser prognosen för lördagen ut. Även om det blir kallt till att börja med.

– Det blir klart och kallt väder under natten mellan fredagen och lördagen.Och det kommer vara ordentligt kyligt under lördagsmorgonen, säkert ner mot 15 minus, säger Per Stenborg.

Men solen kommer att hjälpa till under dagen och ge både publik och spelare mer värme.

– Ja, under dagen hjälper marssolen till. Det blir nog tre till fyra minusgrader och väldigt vindsvagt. Det kommer bli en kalasdag, säger Per Stenborg.

Varma temperaturer

Senast som bandyfinalen spelades i Uppsala var i mars 2012. Då var det rejält milt väder i Uppsala.

– Den 25 mars när bandyfinalen spelades var maxtemperaturen 10 grader, på natten var det som kallast 4 plusgrader, säger Per Stenborg.

Även om temperaturerna skiljer sig åt finns det en likhet mellan prognosen 2012 och prognosen i år.

– Likheten mellan årets och 2012 års bandyfinal är solen, medan temperaturen är helt annorlunda.

Till vädernoteringen kan även tilläggas att Uppsala satte nytt marsrekord i vädret 2012 – nämligen 19 plusgrader den 22 mars.